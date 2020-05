Lewis Hamilton siente un vacío al pensar en F1 sin público

El emblemático Gran Premio de Mónaco dejará de disputarse, algo que no había ocurrido en 66 años. Por ahora, la F1 mantiene las esperanzas de inaugurar la campaña a comienzos de julio, con una doble cartelera en el Gran Premio de Austria . Considera posible realizar de 15 a 18 carreras, entre las 22 previstas en el calendario.

Sin embargo, y para desgracia del seis veces campeón del mundo, ninguna de ellas se llevaría a cabo con público en el graderío, mientras las autoridades no consideren que ello resulta seguro.

“Va a estar muy vacío”, declaró Hamilton este sábado, al evocar el ambiente apagado de los ensayos de pretemporada que se realizan en España. “Para nosotros, va a ser como un día de pruebas, probablemente incluso peor que un día de ensayos en cierto sentido. En un día de ensayos no hay mucha gente en Barcelona, pero sí alguna”.

“Estoy recibiendo mensajes de gente de todo el mundo, que pasa dificultades durante este periodo porque no puede ver deportes”, dijo Hamilton mediante un video difundido en línea por Mercedes. “Esto simplemente demuestra lo significativo que es el deporte en la vida de la gente. Esto nos une a todos. Es muy emocionante y cautivador. No sé si será igual de emocionante para la gente ver esto en la televisión, pero será mejor que nada”.

“Esto realmente fue un choque para el sistema. Evidentemente, aquel jueves yo había expresado mi opinión sobre si debíamos estar ahí o no”, dijo Hamilton. “Al día siguiente, sinceramente me levanté con la emoción de que me metería en el auto, y luego oí que no iríamos a la pista. Fue algo surrealista”.