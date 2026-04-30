Fórmula 1 Pilotos de Fórmula 1 tienen divertido cruce con jugadores de Dolphins La carrera se realizará el próximo domingo, aunque hay preocupación por la posible lluvia que se pudiera hacer presente.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Previo al arranque de las actividades del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, un grupo de jugadores de los Miami Dolphins visitó diversas escuderías como Mercedes AMG Petronas, Aston Martin F1 Team y Cadillac F1 Team para intercambiar regalos y puntos de vista sobre la competencia.

Este jueves, a través de redes sociales, tanto el equipo de la NFL de Miami como las escuderías mencionadas compartieron imágenes y videos de este singular encuentro, en el que el futbol americano y el automovilismo se cruzaron en un momento poco habitual.

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¿Qué pilotos convivieron con los jugadores de Dolphins?

Los hospitality de las escuderías se encuentran dentro del Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins y sede de sus partidos durante la temporada.

En Aston Martin, quien los recibió fue Lance Stroll, con quien incluso intercambiaron cascos.

Con Mercedes, la interacción fue más distendida, destacando el momento entre los jugadores de los Dolphins y Andrea Kimi Antonelli. La diferencia física fue evidente, ya que la diminuta complexión del piloto contrastó con el tamaño de los linieros, quienes incluso lo cargaron en hombros en tono de broma.

Por su parte, en Cadillac, el encargado de recibirlos fue Valtteri Bottas, ya que el mexicano Sergio Pérez se encontraba atendiendo otro compromiso.

Entre los jugadores de los Miami Dolphins que estuvieron presentes estaban Quinn Ewers, AJ Henning, Ollie Gordon II, Jalen Tolbert, Jordan Phillips, Joshua Uche y otros más.