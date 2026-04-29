Fórmula 1 Cuándo es y dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 La máxima categoría del automovilimso regresa a escena con la fecha en Miami con carrera sprint y con Kimi Antonelli en la punta.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gran Premio de Miami 2026: horarios y dónde ver la Fórmula 1 en México

La Fórmula 1 regresa a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami 2026, la cuarta carrera de la temporada y el primer Gran Premio disputado en más de un mes, tras las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El evento se disputará desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026 en el Miami International Autodrome, circuito ubicado alrededor del Hard Rock Stadium; sí, ese mismo que dentro de unos meses será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Miami será el primer Gran Premio de la temporada con carrera sprint, lo que representa más puntos en juego y más acción.

El italiano Andrea Kimi Antonelli llega a Miami como líder del campeonato con 72 puntos, tras encadenar dos victorias consecutivas con Mercedes.

Su compañero George Russell lo sigue de cerca con 63 unidades, mientras que Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, se mantiene como el equipo con otros pilotos que completan los primeros cinco.

¿Cuándo es el Gran Premio de Miami 2026?

El Gran Premio de Miami se correrá el domingo 3 de mayo de 2026, en un fin de semana que contará con formato sprint.

¿Dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 en México?

La transmisión en México estará disponible a través de televisión abierta y seguirá todo el fin de semana de actividades.

¿Qué horarios tiene el GP de Miami 2026?

Práctica Libre 1 - Canal 5, viernes 1 de mayo - 10:00 horas (CT México)

Clasificación Sprint - Canal 5, viernes 1 de mayo - 14:30 horas (CT México)

Carrera Sprint - Canal 5, sábado 2 de mayo - 10:00 horas (CT México)

Clasificación GP Miami - Canal 5, sábado 2 de mayo - 14:00 horas (CT México)

GP de Miami - Canal 5, domingo 3 de mayo - 14:00 horas (CT México)