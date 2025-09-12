    Box

    'Canelo' Álvarez y Terence Crawford decretan 'empate' incluso antes de su pelea

    Canelo y Crawford pesan exactamente lo mismo previo a su combate de este sábado en los supermedianos.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    'Canelo' Álvarez y Terence Crawford pesaron exactamente lo mismo: 167.5 libras, todo previo a su pelea de este sábado por el campeonato indiscutido de los supermedianos.

    Ambos pugilistas lograron superar la báscula y están listos para medirse en el Allegiant Stadium de Las Vegas este sábado, todo después de la ceremonia de pesaje realizada en el Fountainebleu.

    Los títulos supermedianos están en juego (CMB, OMB, AMB, FIB) en las 168 libras, todo después de que Saúl Álvarez recuperara su status de campeón indiscutido al vencer a William Scull en su último combate.

    Terence Crawford llega como campeón mundial en cuatro divisiones, su último logro fue el cinturón de los supermedianos de la AMB, además de ser indiscutido en los superligeros y los welter.

    Extraoficialmente se sabe que la bolsa garantizada para esta pelea es de alrededor de 200 millones de dólares, de los cuales, Canelo percibiría alrededor de 150 millones de dólares.

