Presidente de UFC: "Pusieron en riesgo la pelea de Canelo"

"No puedes ser más tonto que lo que hicieron, poner en riesgo una pelea gigantesca con la máxima estrella del boxeo al no garantizar la seguridad de los boxeadores. No puedes permitir que dos hombres alfa se encaren, donde sea que fue la conferencia de prensa, y dejarlos solo sin una persona lista para separarlos", sentenció el martes en rueda de prensa para UFC.