    ¡Noche de triunfos mexicanos en Box Televisa!

    David ‘El General’ Cuéllar y Christopher ‘Pollo’ López salen con el brazo en alto, en sus respectivos combates desde Altamira, Tamaulipas.

    Video Resumen | Buen regreso de 'El General' al ring con triunfo por decisión unánime

    El regreso a los cuadriláteros de David 'El General' Cuéllar fue bueno al ganar por decisión unánime a Juan Carlos 'Godzilla' Mancilla, en el combate estelar de Box Televisa desde Altamira, Tamaulipas.

    Inicio lento de pelea con el tradicional round de estudio, aunque el pugilista mexicano fue mostrando sus aptitudes que lo llevaron a disputar el cinturón de los Gallos. El General tuvo que realizar un boxeo inteligente ante las artimañas del Godzilla Mancilla.

    Los mejores impactos fueron de David Cuéllar situación que fue reflejándose en las tarjetas de los jueces. El mejor round del combate fue el séptimo y fue para el mexicano, por el castigo que propinó al venezolano. Al término de este capítulo Mancilla comenzó a sangrar del pómulo izquierdo.

    Juan Carlos ante la falta de argumentos boxísticos siguió con golpes prohibidos y en su esquina el exceso de agua provocó que el rival se resbalara.

    Al final, los jueces no se equivocaron y dieron el triunfo al mexicano.

    Christopher López gana por decisión unánime

    Mejores argumentos boxísticos mostró el ‘Pollo’ López en el combate preliminar de Box Televisa ante Hernán ‘Tyson’ Márquez y llevarse la victoria por decisión unánime. Christopher sigue invicto, tras salir con el brazo en alto en Altamira, Tamaulipas.

    Desde el arranque del combate, el 'Pollo' fue mermando a su oponente con constante castigo al cuerpo de su oponente e incluso lo mandó a la lona en el décimo asalto, pero logró superar la cuenta de protección para terminar la pelea.

    En el cuarto round, un fuerte golpe a las zonas blandas del ‘Tyson’ Márquez provocó que se suspendiera la pelea para darle segundos de recuperación. En otro capítulo, ambos pugilistas se fueron a la lona producto de un resbalón y que no pudo impactar en el cuerpo.

    Al finalizar los jueces no tuvieron problema para determinar al ganador, decisión unánime a favor de Christopher López.

