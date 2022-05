Gobernador de Jalisco busca organizar pelea de Canelo en Guadalajara

"Lo que se tendría que analizar, y la verdad yo no conozco del tema, es el modelo con el que se podría hacer un acuerdo comercial para hacer este proyecto, lo que le he expresado es que el gobierno de Jalisco no estarían necesariamente aportando recursos, pero sí brindando todas las facilidades para la organización, estaría como un aliado para que se genere un evento de ese tamaño en esta ciudad", concluyó.