¿Futuro en 175 para Canelo?: "Me dijo Eddy que no, damos ventajas"

Todo apunta a que no veremos a 'Canelo' Álvarez en el futuro cercano ni a mediano plazo en la división semicompleta (175 libras) , donde noqueó espectacularmente a Sergey Kovalev a finales de 2019.

En exclusiva para TUDN , Canelo dio sus razones para no subir a dicha división en el 2021 y quizás tampoco en el 2022 tras meditarlo con su amigo, co-manager y entrenador, Eddy Reynoso .

“No, 175 no. Ya me dijo Eddy que en esa división no porque es dar muchas ventajas. Y ya veríamos que es lo siguiente, pero ahorita estamos enfocados en ganar estos títulos (en 168 libras)".