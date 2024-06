Fue en marzo de 2003 que el famoso ‘Cuau’, tan temperamental, no aguantó más las críticas de Faitelson en televisión y le asestó tremendo golpe en los vestidores del Club América , cuando el futbolista era parte de la institución azulcrema. Hoy lo recuerdan entre risas y como una simple anécdota en sus carreras.

Incluso, en entrevista en Faitelson sin censura de TUDN , David recordó que solo fue una caricia e ironizó con que ni siquiera golpeó con fuerza, a lo que ‘el Cuau’ respondió: “Lo que pasa es que no pude sacar bien la mano, te pude dar un buen trancazo, te salvaste.

“La intensidad, el coraje, la garra, son ocasiones que pasan. A final de cuentas esto no debe pasar. Como uno ha dicho muchas veces, me arrepiento de estas cosas, me arrepiento de las expulsiones que a veces tenía en una cancha.