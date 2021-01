Eddy Reynoso cuenta por qué regañó a Canelo y Ryan García

"Le dije a Ryan, ‘sabes qué, no estás obedeciendo, estás haciendo lo que quieres, tienes que obedecer si quieres ganar la pelea’, porque yo sé lo que tiene que hacer él y conozco sus capacidades y las de su rival, lo tienes que saber porque te tienes que prepararte para una pelea, ver en qué round se puede cansar el otro, qué combinaciones le entran, qué hace bien y mal, es todo un show preparar una pelea de ese tipo", comenta Reynoso con toda la experiencia como su mejor aliado.

"Le dije ‘no estás haciendo lo que debes hacer, no lo subestimes, ese muchacho te puede noquear de un golpe, no te salgas de tu plan de pelea porque con esa guardia te va a agarrar con la izquierda o la derecha aunque te sientas confiado con ese tipo de guardia, tienes que ir como trabajamos con las manos arriba para que no te sorprenda'.