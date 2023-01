Deontay Wilder desprecia el nivel de Andy Ruiz: "Necesita más para vencerme"

“Andy es un buen peleador. Me gusta su velocidad, su disposición y su valentía, pero no será suficiente para mí. Va a tener que poner una receta adicional encima de todo lo que nombré. Va a tener que poner algo más porque yo soy el hombre, yo soy ese hombre, por eso me temen. ¿Lo entiendes? Conmigo, va a necesitar ayuda adicional", mencionó el púgil en una entrevista para ESNews.