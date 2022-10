Eddie Hearn: "Wilder es muy peligroso, pero Andy Ruiz puede vencerlo"

"Me gusta mucho Andy Ruiz. Pensé que se veía mejor contra (Luis) Ortiz. Fue una buena victoria. Lo veo venciendo a Deontay Wilder. Tiene ese estilo bajo que sobresale, a Wilder no le gusta mucho. Creo que Wilder vs Ruiz es una pelea brillante. Con suerte, podemos ver eso", dijo Hearn en una entrevista para FightHype.