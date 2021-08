Canelo: "No me gustan las comparaciones con Julio César Chávez"

"No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él, no alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él, para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él, en su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo", sentenció Canelo.