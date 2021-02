¿Fundación Canelo? "Me molesta que lo hagan para deducir impuestos"

Además de presumir gran fama por ser la cara del boxeo, Saúl 'Canelo' Álvarez también es conocido por su gran labor altruista. Sin embargo, el campeón asegura no tener una fundación hasta el momento, pues muchos se aprovechan para no pagar impuestos.

"No se puede decir hasta cuándo o hasta dónde apoyar, hasta que dios me permita porque me gusta apoyar y aquí estamos. No había hecho ninguna fundación porque me molesta que la gente lo haga con el afán de deducir impuestos y está bien, pero el ayudar a personas para deducir impuestos no es mi estilo y mejor hay que dárselo a los que más necesitan", comentó Canelo en entrevista con TUDN.