Video ¡Indignación total! Le roban el souvenir a un niño en el US Open

El US Open es uno de los torneos grandes del Tenis en el mundo y la mirada de todos los espectadores están sobre los tenistas, los fanáticos y todo lo que rodea a cada juego en las diferentes canchas.

Uno de esos juegos fue entre Kamil Majchrzak y Karen Khachanov que se llevó a cabo en la cancha 11 del complejo y que fue intenso durante las cuatro horas y media que se disputó el encuentro. La victoria fue para el polaco por parciales de 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5).

Además del triunfo, hubo un acto que se robó la atención de todos los asistentes, como es costumbre, los tenistas se acercan al público para regalar algunos se sus objetos y firmar toda clase de artículos.

En una toma de televisión Majchrza firma la pelota gigante a un niño, se quita la gorra y se la da a un niño, en ese momento un hombre mayor arrebata el obsequio de las manos del menor y lo guarda en la bolsa de la mujer que lo acompañaba, Kamil no se dio cuenta de lo sucedio.

Afortunadamente, las redes sociales hicieron su trabajo y todo lo ocurrido llegó a oídos y ojos del tenista quien mandó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para encontrar al niño que no pudo obtener su souvenir.

“Después del partido no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. “Hola, chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido?

Una hora después de que Majchrz posteó eso, volvió a dirigirse a su audiencia y dijo, “Me impresiona el poder de internet. Lo conseguimos. Todo bien ahora”.