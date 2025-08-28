Renata Zarazúa termina su participación en el US Open tras hacer historia

Video ¡Qué forma de terminar el sueño! El drama alrededor de Renata Zarazúa

Renata Zarazúa culminó su participación en el US Open 2025 después de caer en tres sets ante la francesa Diane Parry en lo que fue un auténtico juegazo en la Cancha 5 del complejo de Flushing Meadows en Nueva York.

Tras un histórico triunfo ante la estadounidense Madison Keys, sexta presembrada a nivel mundial, ganadora de Grand Slam y también una de las grandes titanes en la actualidad, Zarazúa se despidió ahora con la frente en alto.

Exhibición épica, de altísimo nivel por parte de ambas tenistas y en donde la europea se impuso a la americana con parciales de 6-2, 2-6 y 7-6, con un super tie break incluido, lleno de alarido.

Renata Zarazúa inició los primeros dos sets con quiebre a favor, todo en una vorágine de errores que provocaron también varios rompimientos, hasta la llegada de la tercera manga, en la que ambas tenistas supieron mantener su servicio.

El partido estuvo lleno de rallies y la mexicana logró algunos puntos espectaculares, sobre todo gracias a su revés, aunque no fue suficiente a final de cuentas para avanzar a la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Angélica Gavaldón fue la última mexicana en disputar una tercera ronda de un Grand Slam cuando en 1995 llegó a esta instancia justamente en el US Open.