Rafael Nadal impone condiciones para jugar Roland Garros

El torneo francés se aplazó debido al coronavirus y se llevará a cabo en septiembre y cuando le preguntaron acerca de su participación dado que es doce veces campeón, dijo que no piensa en ello "de forma profesional, sino médica".

"Me proyecto en un mundo en el que podamos proteger la salud de toda la gente que trabaja en el torneo", señaló.

Además, Nadal dijo que no le gustaría que la competencia se juegue a puerta cerrada, como están pensando entre varias opciones los organizadores, porque "lo que te genera jugar delante del público es algo difícil de encontrar sin público".

Explicó que durante los dos meses de confinamiento, se entrenó con máquinas para generar músculo y mantener su condición física y lleva un par de semanas entrenando aunque no por completo, pues sólo lo hace por espacio de un par de días por semana en un regreso progresivo, “con la máxima precaución, para estar preparado cuando pueda volver a jugar, pero aún no sabemos cuando", dijo aprovechando el momento para calificar la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo como "triste" y "desagradable para todos", porque, "No queda más remedio que esperar que la situación mejore", señaló, resignado.