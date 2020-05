Rafael Nadal: “El 2020 lo veo prácticamente perdido”

"A mí, si me das un papel en el que ponga que en enero de 2021 empezará una temporada normal y corriente, yo te lo firmo a ciegas", afirmó el español a ABC.

"Mi sensación, y con tristeza lo digo, no te voy a engañar, es que estamos perdiendo un año de nuestra vida. Y con 33-34 años tiene mucho más valor que los 20, pues ahí tienes mucho más por delante por mucho que sea igualmente un año", dijo el tenista.

Ante la pregunta de si podría verse obligado a elegir entre el Abierto de Estados Unidos o Roland Garros, que han quedado muy cercanos tras la reprogramación del torneo francés, Nadal no lo ve claro.

"Con franqueza, creo que eso no va a suceder. Del US Open a Roland Garros con una semana entre medio... Es que no creo que podamos jugar", dijo Nadal, ganador de 12 títulos de Roland Garros.