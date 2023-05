Rafael Nadal continúa con su peregrinar de lesiones y es baja de Roland Garros

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, pueden imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", dijo Nadal en su Academia en Manacor.