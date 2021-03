La revista ' Svet&Scandal' de Serbia publicó en las últimas horas información muy delicada sobre la modelo Natalija Scekic, a la que intentaron convencer con dinero, más de 70 mil dólares, para acostarse y tener sexo con Novak Djokovic , el número 1 del mundo en el tenis.

El haber superado la marca de Roger Federer de más semanas como número 1, provocó que el tenista serbio organizara una fiesta para festejar y ahí es donde se intentó sabotear con su matrimonio.

Alguien con muy malas intenciones intentó manchar durante esta celebración la carrera del tenista y también su matrimonio. El escándalo lo lleva a portada esta revista serbia y en su interior explican que un tipo con mucho dinero intentó contratar los servicios de una modelo para que sedujera a Novak Djokovic y se acostara con él.

Esto con la intención de que se grabaran imágenes para que vieran la luz y se hiciera el escándalo a nivel mundial. Una fuente de esta revista revela que las intenciones llegaban desde Inglaterra, donde contrataron a este hombre que se puso en contacto con la modelo Natalija Scekic y ‘Svet&Scandal’ consiguió que la propia modelo hablase del caso.

"Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, comenzó explicando.

"Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”, reconoció Natalija Scekic.

“En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”, sentenció la modelo.