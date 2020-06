James Blake recuerda incidente con policía en NY

Blake, que ya no jugaba para entonces, se encontraba ese día en la ciudad porque asistía al Abierto de Estados Unidos y estaba parado afuera de un hotel en Manhattan.

“Me fui a la cama muy triste, muy deprimido, veía esto una y otra vez”, declaró Blake el martes desde su casa en San Diego. “Me desperté a mitad de la noche sin que pudiera dejar de pensar sobre los sucesos ocurridos ahí y los que me sucedieron en 2015”.

“Me entristece ver que ese tipo de acciones de la policía continúan, ese tipo de brutalidad, en particular que afecte específicamente a la comunidad afroamericana y personas de tez morena”.

Votar es una forma de avance, dijo, incluso en las elecciones locales. Blake apoya la protesta pacífica y señaló que tal vez no se hubieran hecho arrestos en el caso de Floyd sin las recientes manifestaciones en Minneapolis y otras ciudades.

“No me parece que una persona como esa deba portar una placa”, dijo Blake.

Señaló que las cicatrices de su experiencia quizá no puedan ser borradas nunca, y piensa en ello con frecuencia.

“Me encantaría cambiar esto, pero para lo que me reste de vida quizá me ponga más nervioso cuando tenga un encuentro con un policía”, agregó.

“No les he mostrado el video de cuando me derriban al piso, porque no sé si ellas lo entenderían ahora”, dijo Blake.