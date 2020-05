Un Baker Mayfield más sereno destaca la importancia de su 3er año

"Siempre he sido un tipo que se esfuerza mucho. Estoy haciendo swings fuertes, pero la bola no va derecha", dijo Mayfield cuya carrera en la NFL parece tener una trayectoria similar a la de sus tiros en el campo de golf, pero ha pasado los dos meses anteriores buscando enderezar la ruta.

"No hay duda de que el tercer año siempre es un gran año bajo estos contratos y en cuanto al tiempo, todo el mundo sabe eso. No me voy a poner presión adicionar, no hay necesidad para ello. Porque si gano, cosas buenas sucederán. Esa es la parte más importante", dijo Mayfield en una videoconferencia desde su casa, en Texas.