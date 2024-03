"He trabajado duro para eso. He empleado todo el tiempo, esfuerzo y energía para lograrlo. No pienso en un plan 'B', así es como hago las cosas en mi vida; me mantengo en el plan 'A' y luego, si las cosas no funcionan encontraré una manera de hacer que el plan 'A' funcione", dijo el quarterback en la conferencia de prensa más esperada del NFL Scouting Combine.