NFL Jayleen Record busca oportunidad en la NFL afuera de los Dallas Cowboys El receptor abierto se ha vuelto viral, por la singular manera en que busca que un equipo de la NFL lo reclute en el próximo Draft.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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En una historia que ha captado la atención en redes sociales, el receptor abierto Jayleen Record decidió tomar un camino poco convencional para perseguir su sueño en la NFL.

El jugador apareció afuera de las instalaciones de los Dallas Cowboys con cartulinas en mano, promocionándose a sí mismo y pidiendo directamente una oportunidad para demostrar su talento frente al equipo o algún otro que lo invite a probarse de cara al próximo Draft de la NFL.

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¿Cómo decidió Jayleen Record para llamar la atención?

A través de su cuenta en X y también en Instagram, el propio jugador compartió el momento en el que se le ve frente a “The Star”, complejo de entrenamiento de los Cowboys que se encuentra en la ciudad de Frisco, con mensajes en los que aseguraba estar listo para correr las 40 yardas en ese mismo instante.

“Estoy listo para cualquier oportunidad. Si pudiera ir a cada estadio y demostrar, lo haría. He trabajado duro por esto. He puesto el esfuerzo dentro y fuera del campo. Ahora es el momento. A los 32 equipos, no se olviden de mí el día del draft”, escribió en sus redes sociales.

La escena rápidamente se volvió viral, destacando por su creatividad y determinación en un proceso donde muchos prospectos pasan desapercibidos.

¿Cuándo es el Draft de la NFL?

Record jugó a nivel universitario con Weber State, una universidad que no es de las de mayor prestigio en cuanto a futbol americano en la Estados Unidos, pero donde mostró velocidad y explosividad, dos de sus principales atributos.

Aunque no fue invitado a eventos clave previos al Draft, como el NFL Combine en febrero pasado, confía en que su rendimiento físico y su mentalidad pueden abrirle una puerta en el profesionalismo.

Aunque no garantiza una oportunidad inmediata, su acción ya cumplió un objetivo clave: poner su nombre en el radar.

El Draft de la NFL se realizará el próximo jueves 23 de abril en la ciudad de Pittsburgh, donde los 32 equipos de la liga buscarán reforzarse con los mejores prospectos colegiales.