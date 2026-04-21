NFL ¿Cuál ha sido la influencia de Tom Brady en la reconstrucción de Raiders? Mayra Gómez, analista en español de Las Vegas Raiders explicó, cómo ha sido el papel de Tom Brady dentro de las tomas de desiciones contrataciones y salida de jugadores.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡GOAT de escritorio! Ya se nota la mano de Tom Brady con Raiders

En solo dos años, se comienza a notar la mano de Tom Brady como dueño minoritario de los Las Vegas Raiders y, aunque su rol en la directiva es reducido, su importancia dentro de la NFL provoca que la gente lo siga y haga caso de sus consejos o visión.

Durante su etapa como jugador, Brady logró siete anillos de campeón, pero su sed de éxito y su deseo de seguir coleccionando títulos no han terminado.

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Ahora, desde su faceta de directivo, busca seguir por el mismo camino con los Raiders, quienes no avanzan a playoffs desde 2021 y no han llegado a un Super Bowl desde 2002.

¿Qué decisiones han sido influenciadas por Tom Brady?

Sin que se pueda confirmar en su totalidad, el nombre de Brady ha sonado como el artífice de algunas decisiones, como evitar la salida de Maxx Crosby a New England o la reciente contratación de Kirk Cousins.

¿Brady tiene peso en la elección de Fernando Mendoza?

Su nombre también se ha ligado a la futura selección del quarterback novato Fernando Mendoza, quien podría ser reclutado por el equipo en el Draft de este próximo jueves.

Durante la final del campeonato nacional en enero pasado, Tom Brady y el dueño de los Raiders, Mark Davis, fueron al encuentro a seguir más de cerca el desempeño de Mendoza.

“Creo que la mano de Tom Brady empieza a verse un poco más; ha demostrado que no solamente es un jugador, sino que también puede convertir a un equipo en campeón del Super Bowl. Vimos lo que hizo precisamente cuando llegó a Tampa Bay, donde le dan la oportunidad de elegir a sus jugadores, los trae y ahí están los resultados”, destacó Mayra Gómez, analista de las transmisiones de los Raiders en español, en charla con TUDN.

Claro que no todo es labor de Brady; también se debe a lo que han hecho John Spytek como gerente general y Sandra Douglass como presidenta, todos bajo la dirección de Mark Davis.