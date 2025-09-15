    NFL

    Tom Brady sale del retiro para volver a jugar con figuras de la NFL

    El considerado GOAT de la NFL volverá al emparrillado para jugar junto a actuales figuras.

    Antonio Quiroga.
    Tom Brady se retiró de la NFL en 2023 y soltó una 'bomba' de su regreso a los emparrillados, pero de una manera muy diferente a la que todos creen.

    A través de una presentación realizada en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, el considerado GOAT de la NFL estuvo acompañado de Rob Gronkowski, quien igual saldrá del retiro para dar este anuncio.

    Brady no lo hizo solo, estuvo junto a Turki Alalshikh, quien firmó a Saúl 'Canelo' Álvarez por 400 millones de dólares, quien comanda el proyecto de Riyadh Season para darle la bienvenida a este nuevo evento creado.

    El multiganador de Super Bowls en la NFL, estará de nuevo en un campo de futbol americano para jugar Flag Football, el deporte que se estrenará en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

    "He tenido la suerte de jugar fútbol americano en todo el mundo. Jugué en Alemania, en Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el ‘Fanatics Flag Football Classic’ que llevará el fútbol americano a Oriente Medio".

    Brady será parte de uno de los tres equipos de Flag Football que tendrá Estados unidos en este evento en Arabia Saudita para marzo de 2026, donde igual estarán más figuras de la NFL.

    Los equipos que participarán en el torneo de exhbición serán dirigidos por Pete Carroll, entrenador de Las Vegas; Sean Payton, de Denver Broncos; y Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers.

    En el campo de juego, estarán Rob Gronkowski, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Maxx Crosby, Sauce Gardner,Myles Garrett, entre otras estrellas.

