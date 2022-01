¿Qué le dijo Arians a Tom Brady que desató el peculiar gesto de QB?

"Los Rams estaban perdiendo, 17-0 algo así", detalla Brady. "Me dije, 'no importa, tenemos que seguir adelante, de todas formas tenemos que ganar', entonces Bruce se me acerca y me dice que van 17-17 y dije wow, no lo podía creer. Después vi la foto del momento en que hice esa cara y morí de risa”, aclara el QB de Tampa Bay en un video dado a conocer por la NFL.