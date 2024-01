Revelan quién cantará el himno durante Super Bowl LVIII en Las Vegas

La estrella de la música country Reba McEntire estará en el terreno de juego el mes que viene para cantar el himno, mientras que Post Malone interpretará ‘ America the Beautiful ’.

Andra Day también interpretará ‘ Lift Every Voice and Sing ’ como parte de las actuaciones previas al partido que emitirá CBS en inglés y Univision en español para todo Estados Unidos.

Otros que interpretarán los temas en lenguaje de señas son la modelo y bailarina Anjel Piñero que firmará ‘America the Beautiful’ y el actor y bailarín Shaheem Sanchez con ‘Lift Every Voice and Sing’.