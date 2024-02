Varios integrantes de los 49ers admitieron que no conocían el protocolo del tiempo extra y asumieron que era igual que en la temporada regular, donde un touchdown gana el partido, incluso si el otro equipo no ha tenido la posesión.

Varios de San Francisco no sabían las nuevas reglas del tiempo extra

"Supuse que sólo querías el balón para marcar un touchdown y ganar. Supongo que no es así. No conozco del todo la estrategia... No habíamos hablado de ello, no", admitió el fullback.