Russell Wilson le ruega a Jadeveon Clowney que se quede en Seattle

Sin embargo, se reporta que el joven defensivo de 27 años ha estado en conversaciones con los Tennessee Titans y los New York Jets , pero el quarterback nombrado al Pro Bowl en 2019 ha dejado claro que desea que Clowney regrese para 2020 con los Seahawks.

"Clowney, regresa, si me estás escuchando, hermano. Tenemos que ganar otro Super Bowl. Te necesitamos, queremos que regreses Clowney, si me puedes oír, por favor regresa, te necesito, hermano", dijo Wilson de acuerdo con The Seattle Times.