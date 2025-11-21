    NFL

    ¡La defensiva de los Texans nulifica al quarterback Josh Allen y Bills!

    El quarterback de Buffalo es interceptado en dos ocasiones y capturado en ocho, para que los Texans derroten 23-19 a Buffalo.

    Baudelio García Espinosa.
    Noche complicada para los Bills en Houston, lo que parecía un encuentro donde deberían salir con la victoria se fue complicado por la férrea defensiva que tienen los Texans, que suma su tercer triunfo de manera consecutiva 23-19 sobre Buffalo, sin su quarterback titular CJ Stroud.

    Desde el primer cuarto, el quarterback de Buffalo, Josh Allen, comenzó a sentir la presión y castigo de los Texans, al grado que en una captura tuvo que abandonar el encuentro por unas jugadas. En total fueron ocho en el partido.

    David Mills, por su parte, tomó las riendas ofensivas de los Texanos y al final terminó con dos envíos de touchdown, sin intercepción. Houston desde la semana 4 suma seis triunfos, por dos derrotas, tras comenzar la temporada regular con 0-3.

    Los Texans (6-5) están a la caza de Jaguars (6-4) y Colts (8-2) en la División Sur de la Conferencia Americana.

    Buffalo (7-4), por su parte, complica la posibilidad de dar alcance a los Pats(9-2) en el Este de la Americana.

