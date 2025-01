Robert Kraft, propietario de los New England Patriots , anunció este domingo el despido de Jerod Mayo, entrenador de su equipo, luego de culminar la temporada 2024 con marca de cuatro ganados y 13 perdidos, la cuarta peor de la NFL .

"Después del partido de hoy le informé a Jerod Mayo que no regresará como entrenador en jefe de los New England Patriots en 2025. Ésta fue una de las decisiones más difíciles que he tomado", escribió Kraft a través de un comunicado.