Pateador de Patriots se quita tatuaje racista tras polémica

Justin Rohrwasser , pateador de los New England Patriots , borró de su piel un tatuaje con el logo del grupo 'Three Percenters' , vinculado a organizaciones de extrema derecha y racismo , luego de la queja de los fans tras ser seleccionado en el Draft 2020 .

"Es una pena que lo haya tenido en mi piel por ignorancia. No representa quien soy. Me disculpo con mi familia por las veces que me defendieron. Me arrepiento de haberlos comprometido con dicha situación. Aprenderé de ello", comentó Rohrwasser.