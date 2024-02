ASÍ QUEDA EL ORDEN DEL DRAFT 2024 DE LA NFL

1. Chicago Bears (por trueque con Carolina 2-15)

2. Washington Commanders (4-13)

3. New England Patriots (4-13)

4. Arizona Cardinals (4-13)

5. Los Angeles Chargers (5-12)

6. New York Giants (6-11)

7. Tennessee Titans (6-11)

8. Atlanta Falcons (7-10)

9. Chicago Bears (7-10)

10. New York Jets (7-10)

11. Minnesota Vikings (7-10)

12. Denver Broncos (8-9)

13. Las Vegas Raiders (8-9)

14. New Orleans Saints (9-8)

15. Indianapolis Colts (9-8)

16. Seattle Seahawks (9-8)

17. Jacksonville Jaguars (9-8)

18. Cincinnati Bengals (9-8)

19. Los Angeles Rams (10-7)

20. Pittsburgh Steelers (10-7)

21. Miami Dolphins (11-6)

22. Philadelphia Eagles (11-6)

23. Houston Texans (por trueque con Cleveland 11-6)

24. Dallas Cowboys (12-5)

25. Green Bay Packers (9-8)

26. Tampa Bay Buccaneers (9-8)

27. Arizona Cardinals (Por trueque con Houston 10-7)

28. Buffalo Bills (11-6)

29. Detroit Lions (12-5)

30. Baltimore Ravens (13-4)