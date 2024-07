"Todavía estoy en 'shock' por los eventos traumáticos que ocurrieron. Me sentí, y sigo sintiéndome, humillado, avergonzado, impotente y enojado", aseveró la leyenda de los Denver Broncos a los que ayudó a ganar dos ediciones del Super Bowl, XXXII y XXXIII .

El exjugador fue retenido por seis agentes del FBI.

"Durante el servicio de bebidas, mi hijo Politel, pidió un vaso con hielo. La asistente no escuchó o ignoró su solicitud y pasó de largo. Con calma me estiré hacia atrás y le di un toque en el brazo para llamar su atención y volver a pedir el vaso con hielo", detalló el designado Jugador Más Valioso del Super Bowl XXXII.

"Su respuesta fue un grito: ¡No me pegues!. Dicho esto abandonó el carro de servicio y caminó a la parte delantera del avión. Fue sorprendente para mí y los pasajeros que me rodeaban y presenciaron el incidente, pero no pasó a más", agregó.