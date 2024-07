El mariscal de campo Aaron Rodgers anunció este miércoles que pagará a los New York Jets una multa de 50.861 dólares por no acudir a la concentración obligatoria de su equipo en junio pasado porque preferir pasar vacaciones en Egipto .

"Es lo que es. Soy un adulto, sabía en lo que me estaba metiendo, sabía la multa que me esperaba y también sabía cuánto quería estar en Egipto. Ojalá no hubiera habido un conflicto de horarios, pero fue lo que fue", declaró el jugador de 40 años.