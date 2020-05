Melvin Gordon , nuevo corredor de los Denver Broncos , se burló de su exequipo al asegurar que ya está a costumbrado a jugar sin fans en la NFL porque con los LA Chargers la gente no iba al estadio, por lo que no tendría problema para jugar a puerta cerrada.

"Hermano, ¡de todos modos no teníamos fans!", comentó Gordon entre risas. "No teníamos muchos fans de los Chargers en los partidos para ser honesto. En realidad no me perdería de mucho".