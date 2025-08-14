Video ¡Será histórico! Karol G estará en el Halftime Show de la NFL

La cantante colombiana Karol G formará parte de un acontecimiento histórico dentro de la NFL para la temporada 2025 y en un partido que se celebrará fuera de Estados Unidos, anunció la propia liga este jueves.

La ganadora de tres Grammy Latinos, entre muchos otros reconocimientos en el ámbito musical, será parte del Halftime Show de la NFL, un evento del cual reconoce y sabe de su relevancia sobre todo en el Super Bowl.

Sin embargo, Karol G participará en el Halftime Show de la NFL pero durante un partido de temporada regular, el de la Semana 1 entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers que se llevará a cabo en la Neo Quimica Arena de Sao Paulo, Brasil.

Es ahí donde ya se han enfrentado Philadelphia Eagles y Green Bay Packers en septiembre de 2024, un mercado relevante para la NFL, que se ha alejado de México debido a la remodelación del Estadio Banorte (Azteca), y donde también llegaron a jugar entre sí Chiefs y Chargers en 2019.

¿POR QUÉ SERÁ HISTÓRICA LA PARTICIPACIÓN DE KAROL G EN LA NFL?

La cantante colombiana será parte de un acontecimiento nunca antes visto en la NFL, pues se trata del primer partido que será transmitido en vivo y gratis a través de la plataforma YouTube.

Con ello, tanto la NFL en Latinoamérica como Karol G tendrán una exposición mucho más relevante para los aficionados el deporte de las tacleadas como para los fans de la colombiana, a la que podrán seguir en directo.

Kansas Ciy Chiefs y Los Angeles Chargers comienzan así su andar en la nueva temporada de la NFL dentro de la Semana 1 en el segundo partido en la historia de la campaña regular de este deporte en Brasil.