Los 5 equipos que recibirían a Aaron Rodgers si se va de Green Bay

"La reacción general al principio fue de sorpresa, como para muchas personas. No voy a decir que estaba emocionado por la elección (de los Packers por Love), necesariamente. Pero entiendo que la organización no está pensando sólo en el presente, sino en el futuro y respeto eso", comentó Rodgers sobre el tópico que desató un sinfín de suspicacias. Con eso en mente, enlistamos a cinco equipos que por diversas razones, si las cosas salieran mal entre el veterano quarterback y Green Bay, sin problema alguno podrían acoger entre sus filas a un integrante que, si bien tiene 36 años de edad, posee liderazgo y todo aquello que se necesita para llevar lejos a un equipo en la NFL.

Después de dos décadas decir que oto individuo que no se llama Tom Brady y que esté a cargo de la ofensiva en Foxborough, es más que extraño, inusual, pero esa es la nueva realidad de los New England Patriots. Será el desconocido Jarrett Stidham quien ahora ostente la titularidad bajo centro en 2020. La exigencia no será cosa menor para el joven quarterback egresado de Auburn y aunque personal probado en todas las áreas como para arroparlo, no es garantía. Pensar en un Aaron Rodgers como mentor y solución inmediata no suena descabellado y además al head coach Bill Belichick siempre le gusta correr riesgos.