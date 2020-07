Jugador de la NFL crea polémica por citas antisemitas

DeSean Jackson compartió un extracto en el que se lee: "Los judíos blancos chantajearán a los Estados Unidos porque saben que los negros son los verdaderos Hijos de Israel. Extorsionarán a Estados Unidos, pero su plan de dominación no funcionará si los negros se dan cuenta de quiénes son".

"No siento odio en mi corazón contra nadie. Cualquiera que se haya creído que odio a la comunidad judía interpretó mal mi publicación. ¡Igualdad, igualdad!", escribió en la misma red social.

Pero el asunto no acabó ahí, ya que los Philadelphia Eagles tuvieron que publicar un comunicado al respecto y adviertieron que no tolerarán este tipo de comentarios, por lo que es inminente una sanción para DeSean Jackson.

"Los mensajes que compartió fueron ofensivos, perjudiciales y verdaderamente lamentables. No tienen lugar en nuestra sociedad y no debe tolerarse. Platicamos con DeSean acerca de que no es suficiente una disculpa. Debe tomar acción para promover la igualdad, unidad y respeto. Tomamos esto con seriedad y continuaremos conversando con DeSean y todos los miembros del equipo".