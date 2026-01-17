    Buffalo Bills

    Josh Allen rompe en llanto en plena conferencia tras derrota de Buffalo Bills

    El quarterback de Buffalo aseguró que decepcionó a sus compañeros debido a su actuación.

    Raúl Martínez
    Después de la dramática derrota de Buffalo Bills frente a Denver Broncos, Josh Allen no pudo ocultar su tristeza por la eliminación y rompió el llanto en plena conferencia de prensa.

    Tras quedar fuera de los Playoffs el quarterback de los Bills atendió a los medios, pero antes de comenzar con sus declaraciones comenzó a llorar asegurando que decepcionó a sus compañeros.

    Siento que decepcioné a mis compañeros. Ha sido una temporada larga y odio cómo terminó, va a quedarse conmigo por mucho tiempo. No puedes ganar con cinco pérdidas de balón”, dijo Josh Allen entre lágrimas.

    Los Bills cayeron en tiempo extra por marcador 33-30, e n un partido donde Josh Allen no tuvo una gran noche luego de dos intercepciones y tres balones perdidos a lo largo del encuentro ante Denver Broncos.

    Y con esta derrota sigue la mala fortuna del quarterback de no poder llegar a un Super Bowl.

