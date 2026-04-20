NFL ¿Cuándo es el NFL Draft 2026 desde Pittsburgh, Estados Unidos? El mundo del emparrillado se detiene para observar las selecciones colegiales más importantes del año.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Cuándo es el NFL Draft 2026?

El próximo jueves se llevará a cabo el NFL Draft 2026 en Pittsburgh, ahí los equipos elegirán a los mejores prospectos provenientes del Futbol Americano Colegial.

El Point State Park, en el centro de Pittsburgh será la sede del magno evento, donde los 32 equipos que conforman la Nation League Football tomen la decisión en sus diferentes oportunidades.

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La escuadra de Las Vegas Raiders tendrá la oportunidad de elegir al primer jugador de la noche, el llamado primer Pick, algo que se vuelve relevante porque toda la temporada se le estará observando de cerca.

Jets, Cardinals, Titans, Giants Browns, Commanders, Saints y Chiefs están involucrados dentro de las primeras 10 selecciones.

Este gran NFL Draft 2026 dará inicio el próximo jueves 23 de abril será la primera ronda, viernes 24 y se terminará el sábado 25, donde se celebrarán las demás rondas de picks.

Se espera que el primer jugador seleccionado sea Fernando Mendoza, quarterback de la universidad de Indiana, después viene el corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, el tercero es el linebacker Sonny Styles de Ohio State.