NFL Draft NFL 2026 EN VIVO: Ty Simpson va a Rams Sigue la cobertura del Draft NFL 2026 en Pittsburgh, donde los equipos reclutan a los mejores prospectos colegiales de la NCAA.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Fernando Mendoza es elegido por Las Vegas Raiders en el primer pick del Draft NFL

Todo listo para que este jueves por la tarde, en el Acrisure Stadium y Point State Park de Pittsburgh, se realice el Draft 2026 de la NFL, donde los mejores prospectos colegiales estarán disponibles para las 32 franquicias de la liga.

El Draft es uno de los eventos más esperados por los aficionados y los equipos. Es aquí donde comienza la reconstrucción de una franquicia, algunas posiciones dentro del emparrillado se refuerzan y nacen nuevas estrellas.

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Pittsburgh recibe por tercera ocasión el evento y por primera vez desde 1949. Hay que recordar que los Las Vegas Raiders tienen la primera selección global. Hoy se hará oficial, pero es casi un hecho que la organización reclutará al quarterback Fernando Mendoza, egresado de la Universidad de Indiana, donde se alzó con el título nacional.

Continuarán Jets, Arizona, Tennessee y Giants para completar los primeros cinco en elegir. No solo se trata de selecciones, sino de estrategia, intercambios y decisiones que pueden marcar el rumbo de una franquicia por muchos años.

¿En qué consiste el Draft de la NFL?

Hay que recordar que el Draft consta de siete rondas y 257 selecciones, en las que los 32 equipos buscan reforzar sus rosters con talento joven.

El reloj está por iniciar su cuenta regresiva y, como siempre, el Draft promete emociones, sorpresas y el nacimiento de las próximas figuras de la NFL.

Todo listo para el arranque del Draft NFL 2026

1 Las Vegas Raiders | Fernando Mendoza

Los "Malosos" tienen a su nuevo quarterback en la persona de Mendoza. El jugador fue campeón nacional colegial con Indiana y ganador del Trofeo Heisman. El novato iniciará su carrera por detrás del veterano Kirk Cousins.

2 New York Jets | David Bailey

El equipo de la Gran Manzana decide reforzar su defensiva con el mejor defensivo de la generación. Bailey fue elegido de manera unánime como All American, es decir, el mejor de su posición.

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3 Arizona Cardinals | Jeremiyah Love

Cardinals se inclina por seleccionar nuevo corredor. Love llega como ganador del Doak Walker Award, al mejor jugador de su posición en la temporada de la NCAA.

4 Tennessee Titans | Carnell Tate

Titans refuerza su ofensiva con un receptor. Tate es un tipo de 1.88 metros de altura y 87 kilos de peso. Llega para ayudar en el ataque al quarterback Cam Ward, que jugará su segundo año en la liga.

5 New York Giants | Arvell Reese

El equipo sigue reforzando su defensiva. Reese es un chico que fue designado el mejor linebacker de la Conferencia Big Ten y All American. En cuatro de los últimos cinco años, los Giants han tomado a un defensivo con su primer pick.

6 Kansas City Chiefs | Mansoor Delane

Los Chiefs toman al mejor esquinero de la generación. Delane es un jugador de 1.83 metros de altura. Para su posición es pequeño, pero tiene velocidad y una excelente visión de campo.

7 Washington Commanders | Sonny Styles

Se va el tercer jugador de Ohio State ahora con el defensivo Sonny Styles. Se trata de un All American. Brilló atléticamente durante el Combine de este año en Indianapolis.

8 New Orleans Saints | Jordyn Tyson

El equipo suma a un receptor con manos seguras, explosivo, pero que es propenso a las lesiones. Si se mantiene sano, puede ser uno de los jugadores más llamativos en la temporada 2026.

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9 Cleveland Browns | Spencer Fano

El año pasado los Browns encontraron a su quarterback en Shedeur Sanders, ahora le traen a un hombre que cuidará sus espaldas y que ayudará a abrir espacios a los corredores.

10 New York Giants | Francis Mauigoa

Con su segundo pick de la primera ronda, loa Gianta ahora se inclinan por un liniero ofensivo. Es un chico de 1.96 metros de altura y 149 kilos de peso. En 2025 fue elegido All American.

11 Dallas Cowboys | Caleb Downs

Dallas necesitaba apoyo en su defensiva secundaria y nada mejor que este safety. Viene de dos excelentes años colegiales con Ohio State donde fue All American. La última campaña obtuvo los premios Lott Trophy y Jim Thorpe.

12 Miami Dolphins | Kadyn Proctor

Este chico es un tackle ofensivo que reforzará las trincheras de Miami. Mide 2.01 metros de altura y pesa 160 kilos de peso. No obstante, es un hombre que se destaca por su velocidad.

13 Los Ángeles Rams | Ty Simpson