Gobernador de Pennsylvania molesto por afeitada de Roethlisberger

El domingo, el quarterback de los Pittsburgh Steelers , Ben Roethlisberger , mostró no solo que estaba listo para lanzar pases sino su nuevo 'look', con corte de pelo y de barba, pero al parecer no a todo el mundo le hizo gracia.

“Mi preocupación es sólo una preocupación general. Quien sea que se pone en riesgo es algo que debemos intentar de evitar”, declaró Wolfe este martes. “Cuando vas a un lugar como una barbería y no te proteges, no me importa quién seas, las posibilidades de que el virus provoque caos en tu vida aumentan. Personalmente, no creo que ninguna persona en Pennsylvania debe tomar ese riesgo. Ciertamente no quiero tomarlo yo”.