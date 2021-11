Henry Ruggs manejaba a 156 mph antes de provocar fatal accidente

El juez Joe M. Bonaventure dijo que no recuerda haber lidiado nunca con un accidente en el que alguien viajaba a esa velocidad. El juez, no obstante, rechazó un pedido de la fiscalía de que fijase una fianza de un millón de dólares y dispuso una de 150.000 dólares, con estrictas condiciones, incluida la reclusión de Ruggs en su casa, el uso de monitores electrónicos, que no consuma alcohol y que entregue su pasaporte.