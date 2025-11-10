Alex Singleton, jugador de los Denver Broncos, reveló que horas después de jugar frente a Las Vegas Raiders se sometió a una cirugía para tratar un cáncer testicular.

A través de sus redes sociales el linebacker de los Broncos dio a conocer que tras un test antidopaje de la NFL que le realizaron hace unas semanas le detectaron niveles elevados de hCG (gonadotropina coriónica humana) lo que lo llevó a realizarse estudios donde le detectaron indicios de un tumor.

Y tras conocer los resultados Alex Singleton optó por someterse a una cirugía después del partido que sostuvo Denver Broncos frente a Las Vegas Raiders de la semana 10 de la NFL.

“Esta mañana compartí con mis compañeros de equipo y entrenadores que e l viernes me sometí con éxito a una cirugía por cáncer testicular después de haber sido diagnosticado la semana pasada… afortunadamente, creemos que el cáncer se detectó a tiempo y el pronóstico es muy bueno para mí y mi familia”, mencionó Alex Singleton.

De igual forma los Denver Broncos reaccionaron con un mensaje de apoyo para el linebacker que se perderá algunos juegos.

“Alex se está recuperando bien del procedimiento con los médicos optimistas de que podría volver a jugar en las próximas semanas a la espera de los resultados adicionales de las pruebas”

“ Nuestra prioridad número 1 es la salud y el bienestar de Alex, y estamos agradecidos de que parezca que el cáncer fue atrapado temprano”, mencionaron los Broncos en un comunicado.