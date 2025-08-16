Mexicano Damien Martínez brilla ante los Chiefs y anota su primer touchdown

La ofensiva de los Seattle Seahawks, que contó con el mexicano Damien Martínez, brilló en la victoria del viernes por 33-16 sobre los Kansas City Chiefs en el segundo juego de la pretemporada de la NFL.

Si bien los titulares ofensivos solo jugaron la primera serie, esto les dio a jugadores como George Holani y Damien Martinez la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer.

Holani terminó la noche con cinco acarreos para 49 yardas y el mexicano Martínez sumó 50 yardas en 11 acarreos y anotó su primer touchdown en la NFL.

" Fue una locura estar ahí con los chicos, ellos celebrando, probablemente más que yo, pero fue genial", dijo Martínez. " Fue una sensación grandiosa volver a la zona de anotación y estar ahí con los muchachos", añadió.

El viernes por la noche, los Seahawks corrieron para 268 yardas. La última vez que Seattle corrió más de 250 yardas fue en 2022, en un partido de temporada regular contra los Detroit Lions.

Aunque solo un partido de pretemporada, el juego es un indicador de que Klint Kubiak y su ofensiva pueden funcionar bien y el mexicano Martínez dejó claro que es una verdadera opción a tener en cuenta para el inicio de la temporada regular.