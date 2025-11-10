    Detroit Lions

    Donald Trump es abucheado en el partido Washington Commanders vs Detroit Lions

    El mandatario no fue bien recibido por parte de los aficionados que se hicieron presentes para el duelo ante Detroit Lions.

    Raúl Martínez
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no tuvo un buen recibimiento durante el encuentro entre Washington Commanders y Detroit Lions de la semana 10 de la NFL.

    El mandatario norteamericano acudió al Northwest Stadium como uno de los invitados de lujo, pero parte de la afición que se hizo presente en el inmueble a bucheó en repetidas ocasiones a Trump.

    A lo largo del partido Donald Trump apareció en las pantallas del estadio y era cuando un gran sector de personas lo abucheaban y le hacían todo tipo de señas desde las gradas.

    En el medio tiempo del partido, que ganó Detroit Lions, el presidente de los Estados Unidos participó en una ceremonia en honor al Día de los Veteranos donde también recibió algunos silbidos.

    Cabe destacar que en otros eventos el mandatario de los Estados Unidos ha recibido apoyo en otros eventos deportivos a los que recientemnte ha asistido.

    Por otro lado, en los últimos días se reveló que Donald Trump desea que el nuevo estadio de los Washington Commanders lleve su nombre, algo que ha levantado la polémica.

