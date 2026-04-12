NFL Apartan a Dianna Russini del New York Times por polémica con coach Dianna Russini es apartada del NYT por polémicas fotos con Mike Vrabel

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Dianna Russini es apartada del NYT por caso con Mike Vrabel

La periodista de la NFL, Dianna Russini, fue separada temporalmente de sus funciones por The New York Times, en medio de una investigación interna por un posible conflicto de interés.

La decisión surge tras la difusión de imágenes junto al coach de los New England Patriots, Mike Vrabel, captados en un resort en Arizona, lo que generó cuestionamientos sobre su cercanía.

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¿Por qué fue separada Dianna Russini?

El medio busca determinar si la relación entre Russini y Vrabel pudo comprometer la objetividad en su cobertura periodística. Mientras tanto, la periodista permanece fuera de sus funciones.

¿Cuál es la postura de Russini y Mike Vrabel?

Tanto Russini como Vrabel han rechazado cualquier conducta inapropiada. El coach calificó la situación como un tema de mera amistad, mientras que la reportera aseguró que las imágenes fueron sacadas de contexto.

Aunque no existe un anuncio oficial de despido definitivo, la separación temporal de Russini representa un impacto negativo en su carrera como insider de la NFL.

El caso ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre los límites entre periodistas y fuentes, así como la ética en la cobertura deportiva de alto nivel.