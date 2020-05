Carson Wentz no cuestiona a los Eagles por tomar a Jalen Hurts

La decisión de los Philadelphia Eagles de seleccionar a Jalen Hurts en la segunda ronda del pasado Draft ha sido uno de los temas más discutidos de la NFL en los últimos 10 días, pero Carson Wentz no es uno de los que cuestionan esa decisión.

“Me emociona sumarlo al equipo”, dijo Wentz el lunes. “Sé lo importante que es la posición de quarterback y lo importante que es la dinámica para mí y los demás en la sala. He contado con la bendición no solo de tener increíbles quarterbacks, sino increíbles seres humanos y amigos conmigo en esa sala. Realmente pasamos muchas cosas juntos. Me emociona que llegue y crear una competencia realmente buena y saludable, un ambiente desafiante para todos nosotros”.